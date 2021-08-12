Pazarcık ilçesinde değişim devam ediyor!
Kahramanmaraş Büyükşehir ve Pazarcık Belediyesi İşbirliğinde Pazarcık İlçesi Kartalkaya Bulvarında yapımını tamamlanan sıcak asfalt ve kaldırım çalışmasının ardından, Refüj çalışmaları da başladı.
KAHRAMANMARAŞ 12.08.2021, 16:48 12.08.2021, 17:14
Çalışmaları Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan yerinde inceledi.
Başkan Yılmazcan burada bir açıklama yaparak şunları söyledi.
Kartalkaya Bulvarında yapımını tamamladığımız sıcak asfalt ve kaldırım çalışmasının ardından, REFÜJ çalışmalarımızda başladı. İlçemize hayırlı uğurlu olsun. ifadelerine yer verdi.
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