Pazarcık Meslek Yüksekokulu Mezuniyet programı düzenlendi
Pazarcık Meslek Yüksekokulu tarafından üniversite öğrencilerine yönelik Mezuniyet programı düzenlendi.
KAHRAMANMARAŞ 10.06.2022, 15:38 10.06.2022, 17:23
Programa, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi CAN, İlçe Protokolü ile birlikte Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan katılım sağladı.
Programda konuşma yapan Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, başarılarından dolayı mezun olan öğrencileri tebrik etti.
KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can ise yapmış olduğu açıklamada mezun olan öğrencilere hayatlarında başarılar diledi
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