Pazarcık sokaklarında 23 Nisan coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm Türkiye’de olduğu gibi Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde de coşku ile kutlandı. Sabah anıta konulan çelengin ardından, süslenen araçlar çocuk bayramında bayram coşkusunu çocukların ayağına getirdi.

Kutlama etkinlikleri kapsamında 23 Nisan yazıları ve bayraklarla donatılan Pazarcık Belediyesine ait araç, Pazarcık ilçesinin sokak ve caddelerini turladı. Pazarcık Belediyesinin aracına İlçe Jandarma komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü araçları da bayraklarla süslenerek refakat etti.

Ses sistemiyle çocuk şarkılarının söylendiği araca büyükler de eşlik etti. Sokak ve caddelerden geçerken evlerinin önlerinde ve balkonlarında bulunan vatandaşlar ise ellerindeki Türk bayraklarıyla araçlara sevgi gösterisinde bulundular.

Yazılar ve Bayraklarla süslenen aracı yolcu eden Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan; “İstiklalimizin ve İstikbalimizin teminatı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, milli iradenin teminatı olarak ilelebet ayakta kalacaktır. Tarihinde iki kez gazi olan meclisimiz bugün 101 yaşındadır. Çocuklarımız Pandemi nedeniyle kendi bayramlarını kutlayamadılar. Bizde çocuklarımıza yönelik her yıl yaptığımız coşkuyu ayaklarına getirme törenini sürdürdük. Çocuklarımız geleceğimizin teminatıdır ve her şeyin en güzeline layıktır.” Dedi.