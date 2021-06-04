Pazarcık'ta sarımsak hasadı başladı

Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Bozkurt, Pazarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cemal Karasakal ve Pazarcık Ziraat Odası Başkanı Ali Çiftepala birlikte Pazarcık ilçesinde sarımsak hasadına katılarak, üreticilerin sorun ve taleplerini dinledi.

Kahramanmaraş sarımsağının Türkiye genelinde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Pazarcık İlçesi Beşçeşme Mahallesi çiftçilerinden Şeref Hayırsöz bölgenin en kaliteli sarımsağını ürettiklerini ancak pazarlama noktasında sıkıntı yaşadıklarını ve bu konuda yetkililerden yardım beklediklerini dile getirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Bozkurt, üreticilerin piyasa dalgalanmalarından etkilenmelerini minimum seviyeye indirebilmek, üretim maliyetlerini azaltabilmek ve hasat edilen ürünü mümkün olan en yüksek fiyattan alıcıya ulaştırabilmek için kooperatif ya da üretici birliği çatısı altında bir araya gelinmesinin çok önemli olduğunu belirterek, "Bu konuda tarım teşkilatının en önemli kuruluşları olan İl ve İlçe Müdürlüklerimiz her daim çiftçilerimizin hizmetindedir. Ben ve ekip arkadaşlarım bu konuda gereken tüm yardımı yapmaya hazırız. Yeter ki üreticilerimiz birlik olsunlar ve emeğinin karşılığını alsınlar" dedi.

Konu hakkında çiftçileri İlçe Müdürlüğüne davet eden Pazarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cemal Karasakal, "Bakanlığımızın geçtiğimiz yıl faaliyete geçirmiş olduğu DİTAP (Dijital Tarım Pazarı) üreticilerimizin ürünlerini pazarlama noktasında önemli bir platform olarak kendini kanıtlamış durumdadır. Sarımsak çiftçilerimizin de bu platformdan faydalanmalarının, üye olmamışlar ise vakit kaybetmeden üye olmalarının ve ürünlerini buradan sergilemelerinin faydalı olacağı kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.

Devletin önemli kurum temsilcilerinin bizimle beraber Sarımsak hasadına eşlik etmesinden memnuniyetlerini dile getiren Pazarcık Ziraat Odası Başkanı Ali Çiftepala ise "Her yıl olduğu gibi Türkiye’nin en kaliteli sarımsağını bu yıl da çok şükür Pazarcık İlçemizde üretmeyi başardık. Şimdi hasadımızı yapıyoruz ve COVID-19 salgınına karşı herkesi Sarımsak tüketmeye davet ediyoruz" dedi.