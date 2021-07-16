Pazarcık'ta şehitler dualar ile anıldı

FETÖ tarafından düzenlenen hain darbe girişiminin vatandaşlar tarafından engellenmesinin üzerinden 5 yıl geçti. Tüm yurtta olduğu gibi Pazarcık ilçesinde de etkinlikler düzenlendi.

Pazarcık Belediyesi önünde düzenlenen etkinlikte şehitler dualar ile anıldı.

Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı okumasıyla başlayan programa Pazarcık Belediye Başkanı İbrâhim Yılmazcan, İlçe Kaymakamı Adil Nas, Ak Parti İlçe Başkanı Harun Eskigün, MHP İlçe Başkanı Yusuf Şahin, Protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Programda açılış konuşmasını İlçe Kaymakamı Adil Nas yaptı.

Pazarcık Belediye Başkanı İbrâhim Yılmazcan ise bir selamlama konuşması yaptı.

Yapılan konuşmaların ardından program İlçe Müftüsü Feyzullah Çalışkan tarafına yapılan duayla devam etti.

İlçe Müftülüğü tarafından 15 Temmuz Şehitleri için Mevlidi Şerif okundu.

Öğrenciler tarafından İstiklâl Marşı okunmasının ardından Pazarcık Belediyesi tarafından vatandaşlara ikramlarda bulunarak Tüm ülkede olduğum ilçede sela okunmasıyla programı son buldu.