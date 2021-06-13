Pazarcık’ta çalışmalar devam ediyor!
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde gençler Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün tesislerinde çalışmalarına devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 13.06.2021, 13:13 13.06.2021, 16:53
Pandeminin başladığı günden bu yana minikler ve bireyler spordan uzak kaldı.
Ama yeni kademeli normalleşmeyle birlikte Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı tesisler halka açıldı.
Futboldan basketbola judodan platese kadar birçok branşta vatandaşlar hizmetlerden yararlanabiliyor.
Pazarcık Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Dağlı Aksu Haber’e yaptığı açıklama da “ilçe halkımıza 7’den 77’ye tüm herkese tesislerimiz açık, gelip burada sağlıklı yaşam için spor yapabilirler” ifadelerini kullandı.
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