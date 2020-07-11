Pazarcık’ta Sıcak Asfalt çalışması başladı!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Pazarcık Belediyesi işbirliğiyle ilçe genelinde yapılan asfalt çalışmaları durdurak bilmeden devam ediyor.

Pazarcık ilçesi Menderes Mahallesi19. Cadde ve 15 Temmuz Mahallesi 18. Caddede sıcak asfalt çalışmasına yeniden başlandı.

Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan da yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgiler aldı.

İnceleme sonunda bir açıklama yapan Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan hizmetlerin aralıksız devam edeceğini vurguladı.

Mahalle sakinleri ise yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür teşekkür etti.