Pazarcık’ta üst yapı çalışmaları sürüyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi şehir genelinde yol yapım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından Pazarcık ilçesi Kartalkaya Caddesi’nde başlatılan üstyapı çalışmaları devam ediyor. Toplamda 2,5 Milyon TL’lik yatırımla arterde 14 bin metrekare bazalt, 8 bin metrekare de bordür çalışması yapılıyor. Çalışmalarda, arterde bulunan yürüyüş yolları güvenlikli hale getirilerek, nokta kabartmalı şeritler ve rampa uygulamalarıyla engelli dostu bir güzergâh oluşturuluyor. Gidiş ve dönüş istikametinde toplamda 4 kilometre uzunluğa sahip hattın 3 bin metrekarelik kısmı tamamlandı.