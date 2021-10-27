Programa Özel Megapark Hastanesi’nden Op. Dr. H.İbrahim Yıldırımdemir konuk oldu!

Programda Kurtuluş Şükür’ün sorularını yanıtlayan Op. Dr. Halil İbrahim Yıldırımdemir varisin ne olduğunu ve nasıl oluştuğunu anlattı.

Konuşmasının devamında Yıldırımdemir, varis semptomlarını ve hangi şikayetlerle ortaya çıktığını anlattı.