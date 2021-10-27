Programa Özel Megapark Hastanesi’nden Op. Dr. H.İbrahim Yıldırımdemir konuk oldu!
Aksu TV ekranlarında her hafta Salı günü seyircisiyle buluşan Sağlıklı Günlerin bu haftaki konuğu Özel Megapark Hastanesi Doktorlarından Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Halil İbrahim Yıldırımdemir oldu.
KAHRAMANMARAŞ 27.10.2021, 18:01 27.10.2021, 18:49
Programda Kurtuluş Şükür’ün sorularını yanıtlayan Op. Dr. Halil İbrahim Yıldırımdemir varisin ne olduğunu ve nasıl oluştuğunu anlattı.
Konuşmasının devamında Yıldırımdemir, varis semptomlarını ve hangi şikayetlerle ortaya çıktığını anlattı.
Namaz Vakti 27 Ekim 2021
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