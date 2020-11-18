PTT’den Öğretmenler Günü’ne özel indirim sürprizi
PTT AŞ, 24 Kasım Öğretmenler Günü için hazırladığı kampanya ile kargo taşımacılığında tüm öğretmenlerin yüzünü güldürecek. Kampanya kapsamında öğretmenler, 30 Kasım’a kadar yurtiçi varışlı APS Kurye ve posta kargolarını yüzde 25 indirimli gönderecek.
KAHRAMANMARAŞ 18.11.2020, 21:49
Türkiye’de geniş bir hizmet ağına sahip olan ve 180 yıldır faaliyetlerini geliştirerek güvenilir, kaliteli ve ulaşılabilir hizmet sunmayı amaçlayan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), özel günlerde de müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak adına çalışmalarını sürdürüyor.
PTT, Öğretmenler Günü’ne özel hazırladığı kampanya kapsamında öğretmen kimlik kartını ibraz ederek gönderi oluşturacak tüm öğretmenlere, 30 Kasım’a kadar yurtiçi varışlı APS Kurye ve posta kargosunda yüzde 25 indirim uygulayacak.
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