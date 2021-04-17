Ramazan ayına özel kampanyalar! Tarım Gross market farkını yine hissettirdi

Çiftçiden devlete, devletten millete anlayışıyla hizmet veren tarım gross market, müşterilerini bekliyor.

Ramazan ayına özel kampanyalar yapan tarım gross market tüm reyonlarda indirime giderek Kahramanmaraş halkının daha hesaplı alışveriş yapması için hizmet vermeye devam ediyor.

Tarım Gross market işletmecisi bayram ali börekçi aksu haber’e yaptığı açıklamada her bütçeye uygun ramazan paketlerinin olduğunu belirtti.

Haber – Emre Ataç