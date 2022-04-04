Ramazan ayının geleneksel içecekleri arasında yer alan meyan satışları düştü

Özellikle ramazan aylarında iftar sofralarının vazgeçilmez içeceği olan meyan şerbeti bağışıklık sistemini güçlendirmesini yanı sıra ses kısıklığına iyi gelirken, balgam sökülmesi, öksürük gibi rahatsızlıklar için de kullanılıyor.

Tarihi kapalı çarşıda aktarıcılık yapan Abdurrahman Aydoğar havaların erin gitmesinden dolayı bu sene meyan şerbetine talebin az olduğunu söyledi.