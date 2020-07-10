Rastgele atışa Emniyet dur dedi!

Onikişubat İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şu şekilde;

Havaya silah sıkan şahısların yakalanması amacıyla oluşturulan özel ekiplerce Üngüt Mahallesinde bir siteden havaya ateş eden İ.E.T ( elektrik mühendisi) suç üstü yapılarak ,ruhsatsız baretta marka silahla birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. İ. Emre T. ruhsatsız baretta marka tabanca ile yakalanmıştır.

Emniyet müdürlüğünden yapılan açıklama da ;oluşturulan özel ekipler,il merkezinde ,bağ evlerinde veya evlerinin balkonunda havaya ateş eden ve insan hayatını tehlikeye atan bu tür magandaların tek tek yakalanarak adli işlem yapılacağı ifade edildi.