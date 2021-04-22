Rektör Özgül'den 23 Nisan Kutlaması

''Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının 101. Yıldönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını gönülden kutluyorum.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, millet olarak tarihimizin en karanlık dönemini yaşadığımız işgal günlerinde TBMM’nin açılışını gerçekleştirmiştir. Bu buhranlı günlerde açılan TBMM; aziz milletimizin istiklal ve hürriyet gayesine ulaşmak için kenetlendiği yegane merkez olmuştur. TBMM’de yakılan istiklal ateşi, milletimizin yolunu aydınlatmış, ülkemizi ve milletimizi bağımsızlığa taşımıştır.

Bilindiği üzere Türk tarihinin en önemli kırılma anlarından biri olan TBMM’nin açılışı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara bayram olarak armağan edilmiştir. Bu armağan, Atatürk’ün genç nesillere ne kadar güvendiğinin en önemli kanıtıdır. Biz de ülkemizin ve milletimizin yarınları olan çocuklarımıza güveniyor, Türkiye’nin yükselişinin onlar sayesinde olacağına inanıyoruz.

Diğer yandan üzülerek ifade etmeliyim ki, dünyayı ve ülkemizi tehdit eden pandemi dolayısıyla birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendiren, milli ve manevi günlerimizi maalesef birlikte kutlayamıyoruz. Ümit ediyorum ki, milletçe göstereceğimiz dayanışma ile bu süreci de en kısa sürede atlatacak, sağlıklı günlere hep birlikte tekrar kavuşacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle, bir kez daha ifade etmek isterim ki; millet iradesinin tecelli ettiği tek adres TBMM’dir. Dolayısıyla meclisimize ve demokrasimize yönelik hiçbir vesayetin kabul edilemeyeceğini bir kez daha hatırlatarak, yüce meclisimizin açılışının 101. Yıldönümünde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını tebrik ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi, ülkemizde demokrasinin gelişmesine katkı sunan devlet adamlarımızı minnet ve şükranla anıyorum.''