Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, Radyo Başakşehir’de KSÜ'yü Anlattı

Tercih yapacak olan tüm öğrencilere başarılar dileyerek konuşmasına başlayan Rektör Can, “29 yıllık tecrübe ve birikime sahip olan üniversitemiz 12 fakülte, 3 yüksekokul, 7 meslek yüksekokulu ve 1400 akademik personel ile eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Yeşil alanları, baraj manzarası, fiziki alt yapısı, laboratuvarları, yarı olimpik yüzme havuzu, spor tesisleri ve daha bir çok imkanı öğrencilerimize sunuyoruz. İhtiyaç sahibi öğrencilerimize yemek bursu, giysi bankası ve yarı zamanlı çalışma ile destek oluyoruz.” diye konuştu.

Kahramanmaraş’ın güvenli bir şehir olduğunu belirten Rektör Can, “Sanayisi ve ekonomisi ile barış ve huzur ortamının olduğu Kahramanmaraş, tarihi ve doğal zenginlikleriyle öğrenciler için de tercih edilebilir bir şehir. Bu nedenle üniversitemizi tercih eden öğrenciler, şehrimizi ve üniversitemizi severek eğitim hayatlarını sürdürmektedir. Barınma ve ulaşım konusunda merkezde ve ilçelerdeki kampus alanlarımızda KYK yurtları, özel apartlar ve yurt imkanları ile herhangi bir sorun yaşanmamaktadır. Yurtların büyük çoğunluğu yerleşkelerimize yürüme mesafesindedir. Haricen şehrin her noktasından üniversitemize ulaşım imkanı bulunmaktadır.” ifadelerini kullandı.

“KSÜ olarak pandemi dolayısıyla uzaktan eğitim konusunda donanımlı üniversitelerden biriyiz.” ifadelerini kullanan Prof. Dr. Can, “Bu bağlamda yüz yüze eğitimin başlamasını arzu ediyoruz fakat uzaktan eğitimin devam etmesi olasılığına göre de tedbirlerimizi almış bulunmaktayız. Öğrencilerimizin kampüste yüz yüze veya evlerinde eğitime devam etmeleri ihtimallerine karşı hazırlıklarımızı tamamladık. Bununla birlikte yüz yüze eğitime başlansa bile bölümlerin muhtevasına göre değişiklik arz edecek şekilde teorik derslerin bir kısmını uzaktan yapmayı da planlıyoruz. Hibrit bir modeli tercih ederek bazı bölümlerde derslerin yüzde 40’a kadar uzaktan yapılmasını planlıyoruz.” diyerek tüm öğrencilere tercih döneminde başarı ve diledikleri üniversitelere yerleşmeleri temennisinde bulundu.