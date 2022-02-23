Rotahane ekibi KMTSO ev sahipliğinde Kahramanmaraş’ta

Burada İnci Okumuş Kahramanmaraş’ın Kahramanlık Destanı ile ilgili bilgiler paylaştı.

Daha sonra Kahramanmaraş Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu’nun ağırladığı misafirleri, Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesini gezdiren Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve Kültür Spor ve Turizm Daire Başkanı Duran Doğan, burada Kahramanmaraş’ın edebiyatı ve tarihi hakkında bilgiler paylaştı.

Ünlü İnfluencer Eylül Öztürk Özkan, “Kahramanmaraş’ın yemeklerine ve tarihi dokusuna hayran kaldım” dedi.

Rotahane Kurucusu Pervin Ersoy: “Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi gördüğüm en şahane müzelerden biri.” Diye konuştu.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Nazlı Ceyhan Balduk Kurtul: “Rotahane ekibini ve tüm gezginleri Kahramanmaraş’a bekliyoruz.” Dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör: “Şehrimizin değerlerini ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmak istiyoruz bunun içinde çalışmalarımız sürüyor.” Diye konuştu.