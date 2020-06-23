Saçaklızade Konutlarında katlar yükseliyor!
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Saçaklızade Mahallesi’nde kentsel dönüşüm kapsamında yapımına başlanan Saçaklızade Konutları’nda katlar yükselmeye başladı.
KAHRAMANMARAŞ 23.06.2020, 16:02
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Yusuflar Mahallesi’nde gerçekleştirilmekte olan kentsel dönüşüm kapsamında yapımına başlanan Saçaklızade Konutları’nın inşaatı hızla ilerliyor.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Onikişubat İlçesi, Saçaklızade Mahallesi’nde yapımı devam eden konutların toplam inşaat alanı 14.465 m²’tir. Konutlar 1+1, 2+1, 3+1 şeklinde planlanmış olup toplam 95 adet daire ve 4 adet işyeri bulunmaktadır.
Konutların tamamlanmasının ardından çocuk oyun grupları, yeşil alan ve bahçe düzenlemesi gibi sosyal alanların yapımına başlanacak.
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