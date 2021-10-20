Sahne Maraş’tan aşk ile yoldaş tiyatrosu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri kapsamında Sahne Maraş Tiyatro okulu tarafından “Aşk ve Yoldaş” oyunu sahnelendi.

KAHRAMANMARAŞ 20.10.2021, 15:57
Sahne Maraş’tan aşk ile yoldaş tiyatrosu

Etkinlik çerçevesinde Yunus Emre’nin konu edildiği oyuna, vatandaşlar da büyük bir ilgi gösterdi.

İsmail Kılıçarslan’ın yazdığı ve Betül Alganatay’ın yönettiği oyun, sanatseverler tarafından yoğun alkış aldı.

Düzenlenen tiyatro etkinliği sonrası sahnede çiçek takdim eden Başkan Güngör, “Edebiyatın başkenti Kahramanmaraş’ımızda Yunus Emre’nin hayatına dair imgeler barındıran nefis bir oyun izledik. Tüm oyuncularımıza ve yapım ekibimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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