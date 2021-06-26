Saklı tarih gün yüzüne çıkıyor
Büyükşehir Belediyesi, Valilik ve KMTSO ile imzalanan protokol çerçevesinde Germanicia Antik Kenti’nin yeni kazı alanında çalışmalara başladı. Çalışmalarla, sit alanı ilan edilen bölgede yer alan yapılar yıkılarak, zemin arkeolojik kazılara uygun hale getiriliyor.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihini zenginleştirecek önemli bir çalışma gerçekleştiriyor. Kısa süre önce Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör tarafından Valilik ve Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) ile imzalanan protokol çerçevesinde yeni kazı alanı ve turistik bölge projesine ilişkin çalışmalar başladı.
Bu kapsamda, Dulkadiroğlu ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi’nde yer alan antik bölgenin etrafındaki yapılarda yıkım çalışmalarına start verildi. Ekipler, ilk etapta Germenicia mozaik alanı etrafındaki kamulaştırılan 4 yapının yıkımını gerçekleştirecek. Yıkımlar, kültürel mirasın korunması için iş makineleri yerine el ve beden gücüyle yapılıyor.
Yıkım çalışmalarından dolayı mozaik alanların zarar görmemesi için gerekli önlemler de alındı. Hazırlıkların hızla devam ettiği alanda arkeolojik kazıların da kısa süre içerisinde başlaması hedefleniyor.
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