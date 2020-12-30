Salgınla mücadelede vatandaşlar büyük ikramiyeyi düşünmüyor!
Milli Piyango'nun, büyük ikramiyesi 100 milyon lira olan, özel yılbaşı çekilişi koronavirüs gölgesinde unutuldu!
KAHRAMANMARAŞ 30.12.2020, 17:02
Geçtiğimiz yıllarda kentin bilet satış noktalarında vatandaşlar alacak bilet bulamazken, koronavirüsle mücadele ettiğimiz şu günlerde vatandaşlar, büyük ikramiyeyi pek de düşünmüyor.
Birçok vatandaş büyük ikramiyenin ne kadar olduğunu bilmezken, piyango bileti alan vatandaşlarda çıkmayacağını bilerek alıyor.
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