Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası Kahramanmaraş’ta

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, uluslararası bir spor etkinliğine daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Dünya Etnospor Konfederasyonu ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu koordinasyonunda 6 Şubat Pazar günü kentte Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası düzenlenecek. Merkez Spor Kompleksi’nde saat 10.00’da start alacak şampiyonaya; Arnavutluk, Bosna Hersek, Kanada, Jamaika, Kırgızistan, Moğolistan, Ruanda, Afganistan, İran, Azerbaycan, Rusya, Japonya, Almanya, KKTC, Brezilya, Gürcistan, Özbekistan, Bangladeş ile özerk cumhuriyetler ve bölgeler dahil olmak üzere 40 farklı ülkeden 300 sporcu katılacak.

Şampiyonlar Görsel Şölen Yaşatacak

Düzenlenecek şampiyonaya sporseverlerin yakından tanıdığı isimler de katılacak. Şampiyonada ulusal ve uluslararası birçok başarıya imza atan İsmail Balaban, Recep Kara, Fatih Atlı ve Osman Aynur gibi sporcular da yer alacak. Müsabakalarda yer alacak profesyonel sporcular izleyenlere görsel bir şölen sunacak.