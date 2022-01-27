Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası Kahramanmaraş’ta
Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle 6 Şubat Pazar Günü Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilecek. Düzenlenecek spor şölenine toplamda 40 ülkeden 300 sporcu katılacak.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, uluslararası bir spor etkinliğine daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Dünya Etnospor Konfederasyonu ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu koordinasyonunda 6 Şubat Pazar günü kentte Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası düzenlenecek. Merkez Spor Kompleksi’nde saat 10.00’da start alacak şampiyonaya; Arnavutluk, Bosna Hersek, Kanada, Jamaika, Kırgızistan, Moğolistan, Ruanda, Afganistan, İran, Azerbaycan, Rusya, Japonya, Almanya, KKTC, Brezilya, Gürcistan, Özbekistan, Bangladeş ile özerk cumhuriyetler ve bölgeler dahil olmak üzere 40 farklı ülkeden 300 sporcu katılacak.
Şampiyonlar Görsel Şölen Yaşatacak
Düzenlenecek şampiyonaya sporseverlerin yakından tanıdığı isimler de katılacak. Şampiyonada ulusal ve uluslararası birçok başarıya imza atan İsmail Balaban, Recep Kara, Fatih Atlı ve Osman Aynur gibi sporcular da yer alacak. Müsabakalarda yer alacak profesyonel sporcular izleyenlere görsel bir şölen sunacak.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|23
|54
|2. Konyaspor
|22
|45
|3. Alanyaspor
|23
|38
|4. Adana Demirspor
|23
|37
|5. Fenerbahçe
|23
|37
|6. Beşiktaş
|23
|36
|7. Hatayspor
|23
|36
|8. Başakşehir
|22
|34
|9. Gaziantep FK
|22
|32
|10. Sivasspor
|23
|31
|11. Kayserispor
|23
|31
|12. Karagümrük
|23
|30
|13. Kasımpaşa
|23
|27
|14. Göztepe
|23
|27
|15. Galatasaray
|23
|27
|16. Giresunspor
|23
|26
|17. Antalyaspor
|23
|24
|18. Rizespor
|23
|22
|19. Altay
|23
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|22
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|21
|45
|2. Ankaragücü
|21
|45
|3. Erzurumspor
|21
|38
|4. Bandırmaspor
|21
|36
|5. İstanbulspor
|21
|36
|6. Eyüpspor
|20
|36
|7. Samsunspor
|20
|33
|8. Adanaspor
|21
|32
|9. Manisa Futbol Kulübü
|21
|28
|10. Tuzlaspor
|20
|27
|11. Keçiörengücü
|21
|26
|12. Gençlerbirliği
|21
|26
|13. Boluspor
|19
|24
|14. Kocaelispor
|21
|24
|15. Menemen Belediyespor
|21
|23
|16. Altınordu
|21
|22
|17. Bursaspor
|20
|20
|18. Denizlispor
|21
|19
|19. Balıkesirspor
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|23
|57
|2. Liverpool
|22
|48
|3. Chelsea
|24
|47
|4. M. United
|22
|38
|5. West Ham United
|23
|37
|6. Arsenal
|21
|36
|7. Tottenham
|20
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|21
|34
|9. Brighton
|22
|30
|10. Leicester City
|20
|26
|11. Aston Villa
|21
|26
|12. Southampton
|22
|25
|13. Crystal Palace
|22
|24
|14. Brentford
|23
|23
|15. Leeds United
|21
|22
|16. Everton
|20
|19
|17. Norwich City
|22
|16
|18. Newcastle
|21
|15
|19. Watford
|20
|14
|20. Burnley
|18
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|22
|50
|2. Sevilla
|22
|46
|3. Real Betis
|22
|40
|4. Atletico Madrid
|21
|36
|5. Barcelona
|21
|35
|6. Real Sociedad
|21
|34
|7. Villarreal
|22
|32
|8. Rayo Vallecano
|21
|31
|9. Athletic Bilbao
|22
|31
|10. Valencia
|22
|29
|11. Osasuna
|22
|28
|12. Celta Vigo
|22
|27
|13. Espanyol
|22
|27
|14. Granada
|22
|24
|15. Elche
|22
|23
|16. Getafe
|22
|22
|17. Mallorca
|21
|20
|18. Cadiz
|22
|18
|19. Deportivo Alaves
|22
|17
|20. Levante
|21
|11