Sanat varsa umut var!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla, Yunus Emre Enstitüsü koordinesinde “Zeytin Ağacı Tiyatro Oyunu ve Kardeşlik Durakları Konseri” düzenlenecek. 3 Mart Çarşamba günü iki gösterimi yapılacak etkinliğin ilki saat 14.00’da Geçici Barınma Merkezi’ndegerçekleştirilecek. İkinci gösterim ise saat 19.00’da Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde seyirciyle buluşturulacak.

Zeytin Ağacı Tiyatrosu

Yunus Emre Enstitüsü koordinesinde organize edilen etkinlikte, enstitü tarafından Ocak ayında düzenlenen sertifika töreninde sahne alan ve Azez Yunus Emre Enstitüsü kursiyerlerinden oluşan “Zeytin Ağacı” isimli tiyatro grubu ile enstitü bünyesinde oluşturulan müzik grubu sahne alacak. Turne programı kapsamında 2 Mart Salı günü Mardin, 3 Mart Çarşamba günü Kahramanmaraş'ta izleyiciyle buluşacak olan oyun sonrası "Kardeşlik Durakları" konseri verilecek. 19.00’da sahnelenecek oyunun ardından konser programında Türk Halk Müziğinin sevilen ismi Şükriye Tutkun misafir sanatçı olarak yer alacak.