Sanatçı Deniz Toprak Kahramanmaraş’a geldi!
Kahramanmaraş’ın düğün paketçisi Hasırcıoğlu Avm, geleneksel olarak yaptığı kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlediği Deniz Toprak konseri öncesi ünlü sanatçıyı, Hasırcıoğlu Avm Yönetim Kurulu Başkanı Halil Hasırcı, Tekerek Şubesi’nde ağırladı.
KAHRAMANMARAŞ 14.08.2021, 17:30 14.08.2021, 18:00
Hasırcıoğlu Avm Türkoğlu şubesinin kuruluş yıldönümü için Kahramanmaraş’a gelen Deniz Toprak mağazayı gezerek bilgiler aldı.
Tekerek şubesine hayran kalan Sanatçı Deniz Toprak, Hasırcıoğlu Avm Yönetim Kurulu Başkanı Halil Hasırcı’ya böyle güzel bir mağazayı vatandaşlara kazandırdığı için teşekkür etti.
Hasırcıoğlu Avm Yönetim Kurulu Başkanı Halil Hasırcı’da, Türkoğlu Şubesi’nin yıldönümü nedeniyle sanatçı deniz toprağı Kahramanmaraş halkıyla buluşturduklarını söyledi.
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