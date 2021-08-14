Sanatçı Deniz Toprak Kahramanmaraş’a geldi!

Hasırcıoğlu Avm Türkoğlu şubesinin kuruluş yıldönümü için Kahramanmaraş’a gelen Deniz Toprak mağazayı gezerek bilgiler aldı.

Tekerek şubesine hayran kalan Sanatçı Deniz Toprak, Hasırcıoğlu Avm Yönetim Kurulu Başkanı Halil Hasırcı’ya böyle güzel bir mağazayı vatandaşlara kazandırdığı için teşekkür etti.

Hasırcıoğlu Avm Yönetim Kurulu Başkanı Halil Hasırcı’da, Türkoğlu Şubesi’nin yıldönümü nedeniyle sanatçı deniz toprağı Kahramanmaraş halkıyla buluşturduklarını söyledi.