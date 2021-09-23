Sanayi sitesi’ndeki çalışmalar tamamlanıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin şehrin ticaret merkezlerinden Küçük Sanayi Sitesi’nde başlattığı çalışmalarda sona gelindi. Mehmet Nuri Arıkan Caddesi ile başlayan ilk etap çalışmaları kapsamında, 4,5 Milyon TL yatırımla bölgenin ihtiyacı karşılamayan, eski altyapısı yenilendi. Ulaşımda aksamaların meydana geldiği arterde sıcak asfalt çalışmaları da yağmur suyu ızgaralarının montajının ardından başlayacak. Toplamda 2 bin 500 işyerinin bulunduğu ve 20 bin kişinin çalıştığı Küçük Sanayi Sitesi’nin ihtiyaçlarının önemli bir bölümü çalışmaların tamamlanmasının ardından karşılanmış olacak.

Yeni Yatırımlar Yolda

Küçük Sanayi Sitesi’nde yer alan diğer caddeler de yatırım gerçekleştirilecek bölgeler arasında. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin şimdiye kadarki 23 Milyon TL’lik yatırımına ek olarak bölgeye 55 Milyon TL’lik bir yatımın daha gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Büyük bölümü KASKİ (Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi) tarafından gerçekleştirilecek altyapı çalışmalarıyla Küçük Sanayi Sitesi, yeni bir çehreye kavuşturulacak.