Şehirlerarası terminal yenilenen yüzüyle hizmet vermeye hazırlanıyor
Mevcut yapının ihtiyaçları karşılamaması sebebiyle Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen 44 bin metrekarelik Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde geri sayım başladı. Hummalı çalışmaların gerçekleştirildiği tesis, modern yüzüyle yolculara hizmet verecek.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından baştan uca yenilenen Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde zamanla yarışılıyor. Açık ve kapalı alanları dâhil toplamda 44 bin metrekarelik yapıda çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı. Çalışmalar kapsamında, tesisin araç manevra sahasında iyileştirmeler yapılırken, eskimiş peronlar ve bekleme alanları da baştan sonra yenilendi. Yapının düzensiz iç mekânında ise aydınlatmadan asma tavanlara kadar birçok bölümde uygulamalar gerçekleştirilirken, bilet satış gişeleri, büfeler ve işyerleri de modernize edildi. Araç giriş ve çıkışların yapıldığı bölümler de yenileme gerçekleştirilen alanlar arasında yerini aldı. Kompozit ve ahşap uygulamalar ile çehresi değişen yapı, yolculara daha konforlu bir hizmet sunulmasını sağlayacak.
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