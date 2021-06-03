Şehit çocuğunun doğum günü unutulmadı!

12.08.2017 tarihinde Batman'da arazi arama ve tarama faaliyeti esnasında mevziiye bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin infilak etmesi sonucu şehit olan kahramanımız Gürcan Kepekçi'nin oğlu 8’nci yaş gününde unutulmayacak sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanlığı tarafından organize edilen programa Onikişubat kaymakamı Serkan Keçeli, SGK İl Müdürü Harun Akbalaban, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Kahramanmaraş Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri Sibel Duyğal ve Leyla Yenigül’de katılım sağladı.

Şehidin Eşi Yasemin Kepekçi, yaptığı açıklamada “önemli olan hatırlanmak unutulmamak bizleri bu mutlu günümüzde yalnız bırakmayan Şehit Aileleri ve gaziler derneğimize Kaymakam beye ve SGK il müdürümüze teşekkür ederim” dedi.