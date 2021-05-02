Şehit Hakan Duygal şehadetinin yıl dönümünde unutulmadı!

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hakan Duygal’ın kabri başında dualar okundu hatimler edildi.

Daha sonrasında Kahramanmaraş’ın en büyük huzurevi olan Şehit Hakan Duygal Huzur Evinde şehidin anısına yapılan köşe aile tarafından ziyaret edildi.

Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi Başkanı Yunus Karaman ve Şehit Hakan Duygal’ın ailesi köşeyi ziyaret etti burada da şehidin anısına dualar okundu.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından şehitlerin anısına PTT onaylı yapılan pullar Şehit Hakan Duygal’ın ailesine teslim edildi.

Burada açıklamalarda bulunan Onikişubat İlçe Kaymakamı Serkan Keçeli Şehit Hakan Duygal’a Allah’tan rahmet diliyorum dedi.

Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya Aksu Haber’e yaptığı açıklamada şehidimizin adını huzur evimizde yaşatıyoruz dedi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi Başkanı Yunus Karaman ise konuşmasında şehidimizi şehadetinin yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyorum ifadelerini kullandı.

HABER – EMRE ATAÇ