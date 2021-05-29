Şehit kızını duygulandıran sürpriz

Şehidin emaneti Elif bugüne kadar doğum gününün babasının şahadet günüyle aynı güne denk gelmesi sebebiyle hep buruk geçiriyordu.

Bu doğum gününde Elif'in yalnız olmadığını hissettirmemek maksadıyla Türkiye harp malülü Gaziler Şehit dul ve yetimleri derneği Kahramanmaraş Şube Başkanlığı'nın organizasyonunda ilk önce elif'in doğum günü kutlanarak onun mutlu anlarına şahit olundu akabinde ise şehidimiz kabri başında ziyaret edilerek 13. şehadet yıl dönümünde anıldı.

Programa Kahramanmaraş vali yardımcımız Türkoğlu Kaymakam Vekili Mahmut Hersanlıoğlu Türkoğlu belediye başkan yardımcısı Ramazan Bozdoğan Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya ilçe milli eğitim müdürü Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit dul ve yetimleri derneği Kahramanmaraş şubesi başkan yardımcısı Kazım yavşan yönetim kurulu üyeleri ve şehidimizin ailesi katıldı.

Şehidimizin eşi Ayşegül Doğan yaptığı konuşmasında “her yıl 28 Mayıs bizler için çok buruk geçiyor şehidimin emaneti canım kızım Elif'in doğum günü aynı gün babasının şehadet yıl dönümü bugün bizleri yalnız bırakmadıkları için Sayın kaymakamımıza Belediye başkanımıza ve ailesinin bir parçası olduğunu söylediği Türkiye harp malülü Gaziler şehit dul ve yetimleri derneği Kahramanmaraş şube başkanlığına sonsuz teşekkürler ediyorum dedi. Şehidimizin kızı Elif ise yaptığı açıklamada ;Böyle bir günde düşünülmek, hatırlanmak çok güzel bir duygu. Hem babamın şehadetinin 13. Yıldönümünde babamı ziyaret etmek, hem de benim doğum günümün kutlanması beni çok duygulandırdı. Yanımda olan herkese çok teşekkür ediyorum.” dedi