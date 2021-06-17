Şehit ve Gazi çocuklarından Kervancıoğlu'na sürpriz!

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği tarafından organize edilen programda şehit çocukları ve aileleri Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu’na doğum günü sürprizi yaptılar.

Sürpriz karşısında duygu dolu anlar yaşayan Kervancıoğlu, bu güne kadar kutladığı en anlamlı ve unutulmaz doğum günü olduğunu ifade etti.

Şehit çocukları ile tek tek pasta kesen Kervancıoğlu, “bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da rabbim izin verdiği müddetçe yavrularımızın emrinde olacağım” ifadelerini kullandı.

ardından açıklamalarda bulunan Dernek Başkanı Yunus Kahraman; “Bugüne kadar şehit çocuklarımızı doğum günlerinde yalnız bırakmayan miniklerimiz Sami Kervancıoğlu amcalarına doğum günü sürprizi yaptılar. Bizler de Sami Bey’e hayırlı sağlıklı ömürler diliyoruz” diye konuştu.