Şehitlerimizin adı kütüphanelerde yaşatılacak!

Genç Kızılay Kahramanmaraş Şubesi, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya ve Suriye de şehit olan Türk Kızılayı Şehidi Mehmet Arif Kıdıman’ın adını yaşatmak için isimlerini verdikleri kütüphaneleri açtı.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya’nın ismini Pazarcık’ta bir okulun kütüphanesine, Türk Kızılayı Şehidi Mehmet Arif Kıdıman’ın ismi ise Onikişubat İlçesi Köseli mahallesindeki bir okulda yaşatılıyor.

Kahramanmaraş Genç Kızılay Şube Başkanı Gamze Gezinir, “Çocuklara bırakabileceğimiz en büyük miras kitaptır diyerek şehidimizin adını yaşatacağımız bir kütüphane oluşturduk” dedi.

Türk Kızılay'ı Kahramanmaraş Şube Başkanı Ökkeş Arslan Şerefoğlu, “Şehitlerimizin ismini yaşattığımız kütüphanelerimizi açtık mutluyuz gururluyuz” ifadelerine yer verdi.

Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen, “Hem şehitlerimizi anmak için hem de öğrencilerimizin kitaplara kolay erişebilmeleri için güzel bir faaliyet olduğunu söyledi.

İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, “Bu kütüphanelerimizin açılmasında emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyorum” şeklinde konuştu.

Genç MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Harun Kılıç, iyilik sensiz olmaz kampanyasıyla geleceğimize sahip çıkıyoruz'' dedi.