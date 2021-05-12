Şehre uyuşturucu hap sokmaya çalışan kişi tutuklandı
Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde, Adana’dan aldığı uyuşturucu hapları şehre sokmak isteyen şüpheli jandarma tarafından yakalandı.
KAHRAMANMARAŞ 12.05.2021, 11:38 12.05.2021, 13:48
Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele çalışmaları neticesinde H.A.(23) adlı kişinin Adana’dan uyuşturucu ve uyarıcı hap getirip ilçe merkezinde satacağı bilgisine ulaşıldı.
Şüphelinin uyuşturucu sevkinde kullanacağı otomobilin plakasını belirleyen ekiplerin ilçe girişinde durdurdukları otomobilde yapılan aramada 15 gram toz haline getirilmiş sentetik uyuşturucu ve bin116 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Jandarma komutanlığında işlemleri tamamlanan H.A. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.
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