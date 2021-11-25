Şeref Malkoç, KSÜ’de ‘Ombudsmanlık ve Türkiye'nin 2023 Hedefleri’ konulu konferans verdi

Türkiye Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde (KSÜ) ‘Ombudsmanlık ve Türkiye'nin 2023 Hedefleri’ konulu konferans verdi.

KAHRAMANMARAŞ 25.11.2021, 15:16 25.11.2021, 17:24

KSÜ Kongre Merkezinde gerçekleştirilen konferansa Türkiye Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, KSÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Zekeriya Pak, Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nuri Kahveci, kamu Denetçileri ve Kamu Denetçiliği Kurumu üst yöneticileri, şehir ve üniversite protokol üyeleri ile personel ve öğrenciler katıldı.

Konferans programının açılış konuşmasını Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun yaptı.

‘Ombudsmanlık ve Türkiye'nin 2023 Hedefleri’ konulu konferansın hayırlara vesile olması temennisiyle konuşmasına başlayan Vali Coşkun, “Kamu ile vatandaşlarımız arasında adeta köprü görevi gören Kamu Başdenetçiliği görevi, Kamu Başdenetçisi Sayın Şeref Malkoç’tan sonra ülkemizde daha bilinir ve görünür hale gelmiştir. Çözüm odaklı yaklaşımla, idare ile vatandaşımız arasındaki sorunlar ‘Ombudsmanlık’ sayesinde yargıya intikal etmeden kamu hakemliği yöntemiyle çözüme kavuşturularak, yargı başta olmak üzere birçok kurumunda iş yükü hafifletilmiştir.” dedi.

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can ise konuşmasına şu ifadelerle başladı: “Devlet ve vatandaş arasında önemli bir köprü vazifesi gören, kaklarının farkında, bilinçli vatandaşlar yetişmesi için çalışan, hak arama kültürünün yerleşmesine ve yaygınlaşmasına emek veren, en değerli yaratık ‘Ahsen-i Takvim’ üzere olan İnsanı merkeze alan bir anlayışı topluma hâkim kılmaya çalışan Kamu Başdenetçisi Sayın Şeref Malkoç’u üniversitemizde ve şehrimizde misafir etmenin bahtiyarlığı içindeyiz.

“Kahramanmaraş’ta da devlet disiplini içinde hareket ederken insan merkezli, insanı yaşat ki devlet yaşasın inancında yöneticilerimiz var.” diyen Rektör Can, “Biz de üniversite olarak insan merkezli, öğrenci merkezli bir yönetim ve bilim kurumunu oluşturma ve yaşatma inancıyla hareket ediyoruz. Üniversitemizde her fakülte ve yüksekokulumuzda nitelikli meslek elemanları yetiştirmeye çalışırken aynı zamanda öğrencilerimizi özgüveni yüksek, girişimci, haklarının farkında ve bunu saygı içinde ifade eden, haklarını cesaretle arayabilen bireyler olarak da yetiştirmeye çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.

KSÜ’de yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgilendirmelerde bulunan Rektör Can, “Gençlerimizi ailelerinin bize emanetleri olarak görüyor, onların hem teorik ve pratik boyutta iyi yetişmelerini sağlarken, hem de kendi tarihinin, dilinin, dininin, kendi köklerinin ve medeniyetinin farkında ve bilincinde yetişmeleri için gerekli müfredatları hazırlıyor ve uyguluyoruz. Tabi aynı zamanda yaşarken ve çalışırken karşılaşılan sorunların altında ezilmeyen, sorunu analiz ederek sorun çözebilen, çözümü için verilen destekleri bilen, bulan ve çözüm yollarına cesaretle başvurabilen, gerektiğinde çevresindekilerin de hukukunu gözeterek özgüven ve girişimcilikle haklarının takipçisi olan bireyler olmalarını sağlamaya çalışıyoruz.” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık) tanıtım filminin gösterimi gerçekleştirildi.

Ombudsmanlık ve Türkiye'nin 2023 Hedefleri’

Film gösteriminin ardından Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, ‘Ombudsmanlık ve Türkiye'nin 2023 Hedefleri’ başlıklı konferans sunumunu yaptı.

Kamu Denetçiliği Kurumunun amaç ve çalışmaları hakkında bilgiler veren Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, “Kamu Denetçiliği Kurumu, idare ile insanımız arasında, vatandaş arasında çıkan itilafları mahkemesiz olarak dostane bir şekilde, çözüm üreten, çözüm sağlayan, bir bakıma hakemlik veya arabuluculuk yapan bir kurumdur.” dedi.

“Adalete ulaşmada üç unsur önemlidir. Bir; başvurunun kolay olması, iki; başvurunun ucuz veya bedava olması, üç; başvurudan sonra kararın kısa sürede verilmesi.” diyen Kamu Başdenetçisi Malkoç, “Kamu Denetçiliği Kurumuna başvuru çok kolay, herhangi bir şekil, şart yok. www.ombusdman.gov.tr’ye giriyorsunuz karşınızdaki ekran aracılığıyla başvuruyorsunuz. Ne harç parası, ne pul parası, ne başvuru parası, ne şahit, ne bilirkişi parası, hepsini kurum karşılıyor. Bir diğer önemli özelliği de, mahkemelerin işleyişi gereği istinafa gidiyor, temyize gidiyor, uzayabiliyor. Kamu Denetçiliği Kurumu olarak ise başvuru tarihinden itibaren en geç altı ay içerisinde karar veriyoruz.” diye konuştu.

Kamu hizmetlerinin kalitesinin artırılmasının en önemli öncelikleri olduğunun altını çizen Kamu Başdenetçisi Malkoç, “Aynı zamanda dünyada standartları belli olan iyi yönetim ilkelerini Türkiye’de geliştirmek ve yerleştirmek, hukukun üstünlüğünü temin etmek, insan haklarının kökleşmesini sağlamak, denetlenebilir, şeffaf ve insan odaklı bir idare oluşturmak da önceliklerimizdendir.” şeklinde konuştu.

KSÜ öğrencilerine de seslenen Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, KSÜ’nün fiziki ve teknolojik altyapısı güçlü, yetişmiş hocalara sahip bir üniversite olduğunu belirterek, ülkemizin 2023 hedeflerine odaklanarak kendilerini en iyi şekilde yetiştirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, konferans programının son bölümünde katılımcıların sorularını cevaplandırdı.

Konferans sunumunun ardından Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can tarafından Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç’a Kahramanmaraş geleneksel el sanatlarının en güzel öğreklerinden olan el oyması rahle takdim edildi.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, KSÜ ziyareti kapsamında Rektör Prof. Dr. Niyazi Can’ı Rektörlük Makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Ziyarette Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ve protokol üyeleri de hazır bulundu.

#Türkiye Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç #Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
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