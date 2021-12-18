Sevenleriyle buluştu!
TRT kanalında yaptığı programlarla büyük beğeni toplayan Televizyon Programcısı Bekir Develi, TÜGVA tarafından düzenlenen programla Kahramanmaraş’ta sevenleriyle buluştu.
KAHRAMANMARAŞ 18.12.2021, 12:16 18.12.2021, 16:14
Programda açılış konuşmalarını Tügva Kahramanmaraş il temsilcisi Furkan Seyithanoğlu yaptı.
Mehmet Akif Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programa vatandaşlar yoğun katılım sağladı.
Etkinliği ardından Televizyon Programcısı Bekir Develi düşüncelerini Aksu Haber’le paylaştı.
Tüvga Kahramanmaraş İl Temsilcisi Furkan Seyithanoğlu program sonrası Aksu Haber’e konuştu.
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