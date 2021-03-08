SGK İl Müdürü Harun Akbalaban’dan ziyaret!

Kentte en çok kadın istihdamını oluşturan banka ziyaretinde yetkililer ve kadınlarla bir araya gelen Akbalaban, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayıp, karanfil hediye etti.

Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Harun Akbalaban “Tüm kadınların, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum” dedi.