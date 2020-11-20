Şiir Gecesi Muhteşemdi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri kapsamında Şiir Gecesi düzenlendi. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa katılan şairler birbirinden güzel şiirlerini okudular. Şiir gecesine katılamayan Serdar Tuncer programa gönderdiği videoda, “Kıymetli Kahramanmaraşlılar, bugün aranızda olamadığım için son derece üzgünüm. Daha nice sağlıklı günlerde sizlerle birlikte olmak üzere saygı ve muhabbetle hepinizi selamlıyorum” ifadelerini kullandı. Şairler Mevlana İdris, Liudmyla Diadchenko, Enes Kılıç, Dannybal Reyes Umbria, Aykut Nasip Kelebek, Balazs Szöllössy, Hajnal Csilla Nagy, Abdullah İlhan, Samed Karataş, Mehmet Özger, Eyyüp Akyüz, Liliva Gazizova eserlerini seslendirdiler. Şiir okumalarının ardından Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanı Duran Doğan katılımcılara günün anısına plaket takdim ederek teşekkür etti.