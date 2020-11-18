Şiirleriyle Mekana Hayat Verdiler
Büyükşehir Belediyesi 1. Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri Festivali kapsamında ‘Kıraathane’de Şiir Okumaları’ etkinliği gerçekleştirildi.
KAHRAMANMARAŞ 18.11.2020, 22:00
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 1. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri, çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen kıraathanede şiir okumaları programına katılım yoğun oldu. Şairler Enes Kılıç, Eyyüp Akyüz, Samed Karataş, Aykut Nasip Kelebek, Ali Ayçil, Cengizhan Konuş, Selahattin Yusuf ve Mehmet Özger okudukları şiirlerle geceye renk kattılar.
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