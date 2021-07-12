Singapur büyükelçisi jonathan tow mado’nun fabrikasını ziyaret etti
Dünya’nın dört bir yanında türkiye’nin bayrağını dalgalandıran mado ailesi’nin daveti üzerine kahramanmaraş’a gelen singapur büyükelçisi Jonathan Tow mado’nun fabrikasını ziyaret Etti.
KAHRAMANMARAŞ 12.07.2021, 16:47 12.07.2021, 19:11
Büyükelçi Tow’a mado yönetim kurulu başkanı Mehmet Kanbur ve yönetim kurulu üyesi Atilla Kanbur eşlik etti.
Ziyaret sonrası Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Singapur Büyükelçisi Jonathan Tow mado’nun fabrikasını çok beğendiğini dile getirdi.
Mado yönetim kurulu üyesi Atilla Kanbur büyükelçiyi ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi
Mado yönetim kurulu başkanı Mehmet Kanbur ise büyükelçi Tow’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek yeni işbirlikleri yapacaklarını söyledi.
32°
açık
Namaz Vakti 12 Temmuz 2021
|İmsak
|03:30
|Güneş
|05:14
|Öğle
|12:43
|İkindi
|16:35
|Akşam
|20:02
|Yatsı
|21:38
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|40
|84
|2. Galatasaray
|40
|84
|3. Fenerbahçe
|40
|82
|4. Trabzonspor
|40
|71
|5. Sivasspor
|40
|65
|6. Hatayspor
|40
|61
|7. Alanyaspor
|40
|60
|8. Karagümrük
|40
|60
|9. Gaziantep FK
|40
|58
|10. Göztepe
|40
|51
|11. Konyaspor
|40
|50
|12. Başakşehir
|40
|48
|13. Rizespor
|40
|48
|14. Kasımpaşa
|40
|46
|15. Malatyaspor
|40
|45
|16. Antalyaspor
|40
|44
|17. Kayserispor
|40
|41
|18. Erzurumspor
|40
|40
|19. Ankaragücü
|40
|38
|20. Gençlerbirliği
|40
|38
|21. Denizlispor
|40
|28
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|34
|70
|2. Giresunspor
|34
|70
|3. Samsunspor
|34
|70
|4. İstanbulspor
|34
|64
|5. Altay
|34
|63
|6. Altınordu
|34
|60
|7. Ankara Keçiörengücü
|34
|58
|8. Ümraniye
|34
|51
|9. Tuzlaspor
|34
|47
|10. Bursaspor
|34
|46
|11. Bandırmaspor
|34
|42
|12. Boluspor
|34
|42
|13. Balıkesirspor
|34
|35
|14. Adanaspor
|34
|34
|15. Menemenspor
|34
|34
|16. Akhisar Bld.Spor
|34
|30
|17. Ankaraspor
|34
|26
|18. Eskişehirspor
|34
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|38
|86
|2. M. United
|38
|74
|3. Liverpool
|38
|69
|4. Chelsea
|38
|67
|5. Leicester City
|38
|66
|6. West Ham
|38
|65
|7. Tottenham
|38
|62
|8. Arsenal
|38
|61
|9. Leeds United
|38
|59
|10. Everton
|38
|59
|11. Aston Villa
|38
|55
|12. Newcastle
|38
|45
|13. Wolverhampton
|38
|45
|14. Crystal Palace
|38
|44
|15. Southampton
|38
|43
|16. Brighton
|38
|41
|17. Burnley
|38
|39
|18. Fulham
|38
|28
|19. West Bromwich
|38
|26
|20. Sheffield United
|38
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|38
|86
|2. Real Madrid
|38
|84
|3. Barcelona
|38
|79
|4. Sevilla
|38
|77
|5. Real Sociedad
|38
|62
|6. Real Betis
|38
|61
|7. Villarreal
|38
|58
|8. Celta de Vigo
|38
|53
|9. Granada
|38
|46
|10. Athletic Bilbao
|38
|46
|11. Osasuna
|38
|44
|12. Cádiz
|38
|44
|13. Valencia
|38
|43
|14. Levante
|38
|41
|15. Getafe
|38
|38
|16. Deportivo Alaves
|38
|38
|17. Elche
|38
|36
|18. Huesca
|38
|34
|19. Real Valladolid
|38
|31
|20. Eibar
|38
|30
Günlük GazetelerTümü