Singapur büyükelçisi jonathan tow mado’nun fabrikasını ziyaret etti

Büyükelçi Tow’a mado yönetim kurulu başkanı Mehmet Kanbur ve yönetim kurulu üyesi Atilla Kanbur eşlik etti.

Ziyaret sonrası Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Singapur Büyükelçisi Jonathan Tow mado’nun fabrikasını çok beğendiğini dile getirdi.

Mado yönetim kurulu üyesi Atilla Kanbur büyükelçiyi ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi

Mado yönetim kurulu başkanı Mehmet Kanbur ise büyükelçi Tow’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek yeni işbirlikleri yapacaklarını söyledi.