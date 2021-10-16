Sürücülerin dikkatine!

Büyükşehir Belediyesi, yapılacak doğalgaz çalışmaları dolayısıyla 16 Ekim Cumartesi günü Tekke Caddesi’nin, 17 Ekim Pazar Günü ise Alparslan Türkeş Bulvarı’nın trafiğe geçici süreyle kapatılacağını, ulaşımın alternatif güzergâhlardan sağlanacağını duyurdu.

KAHRAMANMARAŞ 16.10.2021, 09:11
Sürücülerin dikkatine!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştirilecek doğalgaz çalışmaları dolayısıyla iki noktada trafiğin geçici olarak kapatılacağını duyurdu. Bu kapsamda, Onikişubat ilçesine bağlı Tekke Caddesi 16 Ekim Cumartesi günü saat 07.00 ila 19.00 arasında trafiğe kapalı olacak. Ulaşım alternatif olarak Ahmet Gedemenli Caddesi’nden sağlanabilecek. Trafiğe kapalı olacak bir diğer arter ise Alparslan Türkeş Bulvarı olacak. Kervan Kavşağı ve Opet arasındaki bölümün 17 Ekim Pazar günü saat 07.00 ila 19.00 arası kapalı olacağı bölgeye Mustafa Or Caddesi’nden ulaşılabilecek.

#Büyükşehir Belediyesi #Aksu Haber #yol #Yol Çalışması
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