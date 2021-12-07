Sürücülerin dikkatine!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştirilecek yıkım çalışmaları dolayısıyla Kanlıdere Caddesi’nin trafiğe geçici olarak kapatılacağını duyurdu. Bu kapsamda, Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Ekmekçi Mahallesi’ne bağlı Kanlıdere Caddesi, 7 Aralık Salı gününden, 16 Aralık Perşembe gününe değin trafiğe kapalı olacak. Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Sarayaltı – Kanlıdere – Kaledibi Postane bağlantı yolu genişletme ve yeni köprü çalışması kapsamında gerçekleştirilecek yıkımlar nedeniyle Kanlıdere Caddesi geçici olarak trafiğe kapatılmıştır. Sürücülerimiz Çukuroba Caddesi ve Bektutiye Bulvarı istikametinden ulaşım sağlayabilir” ifadelerine yer verildi.