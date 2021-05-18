Tam kapanma sonrası oto yıkamacılarda yoğunluk
Korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında alınan 17 günlük tam kapanma kararı sonrası araçlarını temizletmek isteyen vatandaşlar oto yıkamacılarda yoğunluk oluşturdu.
KAHRAMANMARAŞ 18.05.2021, 13:42 18.05.2021, 16:31
Korona virüs tedbirleri kapsamında tam kapanmanın yaşandığı 17 günün ardından oto yıkamacılarda yoğunluk oluştu.
17 Mayıs itibariyle 1 Haziran'a kadar 2 haftalık kademeli normalleşme süreci başladı. Kademeli normalleşme sürecinin başlamasının ardından Kahramanmaraş genelinde oto yıkamacılara ise büyük bir rağbet oluştu.
Kısıtlamalar ve bayram sonrası olması sebebiyle arabalarını temiz tutmak isteyen vatandaşlar oto yıkamacı dükkânlarında akın etti.
Bazı dükkânların önünde ise araç kuyruklarının oluşması dikkatlerden kaçmadı. Yoğunluktan memnun olan esnaf bu yoğunluğun fazla sürmeyeceğini ve normal seyrine döneceğini ifade etti.
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