Tarihi Kahramanmaraş Kalesi Alpedo Kervan’a Emanet
Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanarak vatandaşların hizmetine açılan Tarihi Maraş Kalesinin İşletme hakkını Alpedo Kervan Lezzet Grubu aldı.
10 yıllığına, Büyükşehir Belediyesi ile Alpedo Kervan Lezzet Grubu arasında imzalanan protokol gereği, Tarihi Maraş Kale’sinin işletme hakkı, artık el değiştirerek işletmeciliğiyle örnek bir kuruluş olan Alpedo Kervan Lezzet Grubuna verildi.
Alpedo Kervan Lezzet Grubu burada kurduğu gerek restorandı gerekse de çevre düzenlemesiyle Tarihi Maraş Kalesini yediden yetmişe herkesin kaliteli vakit geçirebileceği bir siluete kavuşturdu.
Kahraman şehrin turizm elçisi olarak yola çıktıklarını söyleyerek Alpedo Kervan Lezzet Grubu Koordinatörü Samet Pekel Kervan Kale’nin tüm vatandaşların hizmetine açık olduğunu dile getirdi.
Pekel, Açıklamasının devamında kahvaltıdan yöresel yemek çeşitlerine kadar bir birinden lezzetli ve güvenilir yemeklerle Tarihi Maraş Kalesinde Kahramanmaraş halkına hizmet etmenin gururunu yaşadıklarına dikkat çekti.
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