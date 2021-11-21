Tarım, Gıda ve Hayvancılık fuarı son gününde yoğun ilgi gördü!
Kahramanmaraş’ta bu yıl 7’ncisi gerçekleştirilen Tarım, Gıda ve Hayvancılık fuarı son gününde yoğun ilgi gördü.
KAHRAMANMARAŞ 21.11.2021, 14:44 21.11.2021, 14:50
Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasının iş birliğiyle düzenlenen fuar, kapanış gününde vatandaşların ilgi odağı olmaya devam etti.
Kahramanmaraş’tan ve çevre illerden toplam 118 firmanın ürünlerini sergilendiği fuarda, gelişen teknolojinin tarıma olan etkisi göze çarptı.
Şuana kadar 35 bin kişinin fuarı ziyaret ettiğini ve oldukça yoğun bir katılımın olduğuna dikkat çeken ECR Fuarcılık Ortağı Musa İmdat: “Fuarın düzenlenmesinde bizlere desteğini esirgemeyen Büyükşehir Belediyesine, Tarım Ormancılık İl Müdürlüğüne, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasına özelliklede Kahramanmaraş halkına çok teşekkür ediyoruz.” İfadelerini kullandı.
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