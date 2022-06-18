Tarlada çalışan kadınlara pasta ikramı
Kahramanmaraş'ta, gönüllüler, tarlada çalışan emekçi kadınları ziyaret ederek, pasta ve börek ikram ettiler.
KAHRAMANMARAŞ 18.06.2022, 16:22
Kahramanmaraş'ta, gönüllüler, tarlada çalışan emekçi kadınları ziyaret ederek, pasta ve börek ikram ettiler.
Türkoğlu ilçesinde tarım arazilerde yaz-kış demeden çalışan kadınları ziyaret eden gönüllüler, ev yemekleri yapan kadınların tarlada çalışan emekçi kadınlar için yaptıkları pasta ve börekleri ikram ettiler. Gönüllüler, emekçi kadınlarla sohbet ederek hayır dualarını aldılar.
Emekçi kadınların her zaman yanlarında olduklarını söyleyen gönüllüler, "Sıcağın altında çalışarak ekmek parası kazanan ablalarımızı ziyaret ederek hayır dualarını aldık. Hatırlarını sorduğumuzda çok mutlu oldular. Ev yemekleri yapan ablalarımızın yaptıkları pasta, börek, çörekleri ikram ettik. Her zaman iyilik için yollarda olacağız" ifadelerini kullandılar.
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