TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, Ramazan Bayramı mesajı!

Başkan Güvenç, İsrail’in Müslümanlara ve kutsallarına saldırılar nedeniyle buruk bir bayram geçireceklerini söyledi.

TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Özellikle bu günlerde İslam aleminin birliğini ortaya koyması gerektiğini dile getiren Güvenç, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Mübarek Ramazan’ı Şerifi tamamlayarak bayrama kavuştuğumuz bu günlerde birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Bayramlar tüm dargınlıkların, kırgınlıkların ve küskünlüklerin son bulduğu günlerdir. Bu güzel Ramazan bayramını vesile kılarak, tüm dargınlıklardan ve küskünlüklerden kurtulalım. Ramazan Bayramı’nın sevincini buruk da olsa yaşayalım.”

İsrail’in Filistinli Müslümanları katletmesinin ve Mescid-i Aksa’ya saldırmasının Ramazan Bayramı sevincine gölge düşürdüğünü de ifade eden Güvenç, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Tüm dini değerleri hiçe sayarak Ramazan ayında Müslümanlara ve kutsallarına saldıran İsrail terör devletini şiddetle kınıyorum. Ramazan Bayramına kavuşmayı beklediğimiz bu günlerde Filistinli kardeşlerimizi katleden bu terör devletine karşı sessiz kalmamız beklenemez. Sözde yerleşim planı iddiasıyla Filistin topraklarını işgal eden bu barbarlar, adaleti ve hukukun üstünlüğünü de görmezden gelmektedir. Dünyanın bu olaylara sessiz kalması içimizi acıtmaktadır. Başta İslam alemi olmak üzere tüm insanlığın bu zulme gür bir sesle dur demesi gerekmektedir.”

Güvenç, mesajında son olarak şunları söyledi: “Ben öncelikle İsrail saldırılarında şehadete eren Filistinli kardeşlerimize rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Başta İslam alemi olmak üzere, milletimizin ve hemşerilerimin Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle tebrik ediyorum.”