TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç'ten ziyaret!

Başkan Güvenç daha sonra istiklal üniversitesinin yeni hizmet binasını ziyaret ederek Rektör Sami Özgül’ e hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Büyükşehir Muhtarlar Derneğini Ziyaret eden Başkan Güvenç burada muhtarların sorunlarını ve taleplerini dinledi.

TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, Dulkadiroğlu Belediyesi’nin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tablet teslim törenine katıldı.

Başkan Güvenç ve beraberindekiler Bugün Gazetesini ziyaret ederek burada Mehmet Yüzbaşıoğlu ile bir araya geldi.

Başkan Güvenç son olarak AK Parti il ve ilçe teşkilatlarıyla birlikte trabzon caddesindeki esnafları ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi.

TBMM İçişleri Komisyon Başkanı aynı zamanda AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç ziyaretler sonrası Aksu Haber’e değerlendirmelerde bulundu.