Tevfik Kadıoğlu köprülü kavşak alanında altyapı çalışmaları başladı

KASKİ Genel Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi tarafından Tevfik Kadıoğlu Bulvarında başlatılan köprülü kavşak projesi kapsamında bölgeden geçen içme suyu hattının engel teşkil etmemesi ve şebekenin işletilebilir olmasını sağlamak amacıyla içme suyu hatlarının yer değiştirme çalışmalarını başlattı. Ayrıca aynı bölgede ilave olarak 250 metre kanalizasyon hattı çalışmalarına da başlandı.

KASKİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "KASKİ Genel Müdürlüğü olarak güçlü altyapı ağımızı şehrimizin her noktasında genişletirken aynı zamanda şehrimizin altyapı ağının modern ve erişilebilir olmasını da önemsiyoruz" denildi