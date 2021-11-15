Tombiş Döner yoğun katılımla hizmete açıldı!
Türkiye’nin yerli markası Tombiş İskenderun Soslu Döner, Kahramanmaraş şubesini vatandaşların yoğun katılımıyla açtı.
KAHRAMANMARAŞ 15.11.2021, 17:17 15.11.2021, 17:23
Tombiş İskenderun Soslu Döner açılışa özel yüzlerce döneri ücretsiz dağıtırken, hafta boyunca da birbirinden güzel kampanyalarla vatandaşları uzun çarşıdaki iş yerine bekliyor.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tombiş İskenderun Soslu Döner İşletme Sahibi Mehmet Kibritçi, açılışımıza özel bugünden itibaren 1 hafta geçerli tüm ürünlerimizde %50’ye varan indirimler, Kahramanmaraşlı vatandaşları bekliyor” ifadelerine yer verdi.
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