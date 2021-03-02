Toprakla buluşan buğday taneleri toprağın üzerine çıktı
2020 yılı buğday üretimi bir önceki yıla göre yüzde 7,9'luk artışla 20,5 milyon ton olarak gerçekleşti.
KAHRAMANMARAŞ 02.03.2021, 09:46 02.03.2021, 11:49
2021 yılında ise sezonu açan çiftçiler tohumları toprakla buluşturmanın ardından üretim ritüellerine devam ediyor.
Bu kapsamda Kahramanmaraş’ta da buğday üretim sezonu devam ediyor.
Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya buğday üretim sezonunun başladığını belirterek daha verimli bir yıl geçirmeyi temenni etti.
Başkan Çetinkaya yağışlarla birlikte buğdaydaki kalite ve rekoltenin de yükseleceğine dikkat çekti.
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