Trafo merkezine yıldırım düştü! AKEDAŞ elektrik dağıtım hızlı bir şekilde arızaları giderdi
Kuvvetli fırtına ve yıldırım düşmesi sonucu hasar gören hatlar AKEDAŞ elektrik dağıtım ekiplerince kısa süre içinde onarıldı.
Kahramanmaraş’ın kuzey ilçelerinde dün akşam saatlerinde etkisini artıran kuvvetli fırtına ve yıldırım düşmesi sonucu hasar gören elektrik hatları, AKEDAŞ elektrik dağıtım personellerince hızlı bir şekilde onarılarak aksaklıklar giderildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından Kahramanmaraş’ın kuzey ilçeleri olarak adlandırılan Afşin, Elbistan Nurhak, Ekinözü ve Göksun ilçelerinde şiddetli fırtına ve yağmur etkili oldu.
Bölgedeki kuvvetli fırtına ve yıldırım düşmesi sonucu birçok direğin devrilmesi ve ileti hatlarında oluşan hasar nedeniyle enerji kesintileri yaşandı.
Meteorolojik durumun afete dönüştüğü bölgede teyakkuza geçen AKEDAŞ elektrik dağıtım takviye ettiği ekipler ile arızalara hızlı bir şekilde müdahale etmeye çalıştı.
Devrilen direkler ve hasar gören hatlar ekiplerin gece boyunca yaptığı çalışma neticesinde onarılarak yeniden enerji sağlandı.
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