Traktör çetesine "Mavi Boncuk" operasyonu

Pazarcık ilçesinde Ergün Kubaşık’a ait traktör, Şanlıurfa bağlantılı bir çete tarafından takip altına alındı.

Hırsızlar, kimsenin bulunmadığı bir anda içeriye girerek traktörü çaldı.

Peşlerine ekiplerin düşmemesi için ise kameranın bağlı olduğu bilgisayar da hırsızlar tarafından çalındı.

Traktörü sürerek Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine götüren hırsızlar izlerini kaybettirdi.

JASAT dedektifleri, ilk önce 500 saat boyunca Kent Güvenliği Yönetim Sistemi kayıtlarını izledi.

Daha sonra traktöre eskortluk yapan araçların bilgilerine ulaşan ekipler, hırsızların profesyonel ekipler olduğunu ve metotlarının farklı olduğunu anladı.

Bunun üzerine çalışmayı derinleştiren Kahramanmaraş JASAT timleri Şanlıurfa’ya giderek çalışmaya başladı.

Ekipler yerel bir bağlantı ile çeteye şafak operasyonu düzenledi.

Şüphelilerin ikametleri olan Gaziantep ve Şanlıurfa illerindeki adreslerinde yapılan eş zamanlı operasyon sonucunda çete lideri olduğu öne sürülen A.E. ile birlikte M.E. , H.E. , H.Ç. , H.E. ve M.D. yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden H.C., H.E., ve M.D. isimli şüpheliler adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken şüpheli H.E. adli makamlarca tutuklanarak Aksu Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.